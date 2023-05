Justin Theroux nimmt seinen Hund zu White-House-Dinner!

Er hat sich tierische Begleitung gesucht. Justin Theroux (51) und sein Hund Kuma haben eine ganz besondere Bindung zueinander. Das stellte der Schauspieler bereits bei mehreren Events unter Beweis. So kamen sich Justin und sein Pitbull ganz nah, als sie gemeinsam eine Portion Spaghetti verspeisten, wie es auch schon Susi und Strolch in der Liebesszene des gleichnamigen Disney-Streifens taten. Anlässlich einer Veranstaltung wählte der 51-Jährige wieder seinen Vierbeiner als Begleitung.

Justin nahm seinen geliebten Hund Kuma mit zum prestigeträchtigen White House Correspondents' Dinner in Washington, D.C. am Samstagabend. Der 51-jährige Schauspieler ließ den Pitbull an der Leine, während er sich unter die Gäste im Washington Hilton Hotel mischte, wie man in seiner Instagram-Story sehen kann. Justin wirkte in einem schwarzen zweiteiligen Anzug mit weißem Hemd und langer schwarzer Krawatte und schwarzen Schuhen sehr elegant.

Seit dem Sommer 2018 sind der Schauspieler und der graue Pitbull unzertrennlich und ein eingeschworenes Team. Justin adoptierte Kuma, nachdem der Hund durch Hurrikan Harvey sein Zuhause verloren hatte und in einem Tierheim gelandet war.

Justin Theroux mit seinem Hund Kuma

Justin Theroux, Schauspieler

Justin Theroux mit seinem Hund Kuma

