So stylish war Scott Disick mit Penelope und North unterwegs

Dieses Trio setzt neue Trends! Nicht nur die Damen des Kardashian-Jenner-Clans gelten weltweit als echte Fashionistas. Auch die Kids von Khloé Kardashian (38), Kim Kardashian (42) und Kourtney Kardashian (44) machen es ihren berühmten Müttern nach und entzücken oftmals mit ihren Outfits. Kurz vor der Met Gala zeigen sich die Sprösslinge nämlich von ihrer besten Seite: Gemeinsam mit Scott Disick (39) waren North West (9) und Penelope Disick (10) stylish unterwegs!

Paparazzi lichteten die drei vor einem Pizza-Restaurant in New York ab. Für den Ausflug entschied sich der 39-Jährige für ein recht lässiges Outfit. Seine Tochter und seine Nichte dagegen putzten sich heraus und setzten mit ihren Looks modische Statements! Penelope trug einen grauen Mantel und schwarze Stiefel, die sie mit einer gelben Chanel-Handtasche kombinierte. Ihre Cousine North erschien in einem schwarzen Ledertop und einer zerrissenen XXL-Jeans.

Bereits Anfang April hatte die Tochter von Kanye West (45) für einen echten Hingucker gesorgt! Während einer Familienreise in Japan wollte North auf ein besonderes Detail nicht verzichten. Auf den Instagram-Schnappschüssen ihrer Mutter war sie mit einer Tasche aus dem Hause Prada zu sehen, schlappe 3.200 Euro kostet das gute Stück!

BlayzenPhotos / BACKGRID / ActionPress Penelope Disick, North West und Scott Disick in New York im April 2023

Backgrid / ActionPress North West mit Scott und Penelope Disick im April in New York

Instagram / kimkardashian Tracy Romulus, Ryan Romulus, Penelope Disick, North West und Kim Kardashian im April 2023

