Wegen besorgter Familie: Legt Cher Hochzeitspläne auf Eis?

Ist Chers (76) großer Tag in Gefahr? Im November 2022 hatte die Sängerin ihre neue Beziehung zu Alexander Edwards publik gemacht. Seither zeigten sich die "If I Could Turn Back Time"-Interpretin und der Produzent immer wieder turtelnd miteinander in der Öffentlichkeit. Der 40 Jahre jüngerer Unternehmer soll bereits vor die Künstlerin auf die Knie gegangen sein – eine Heirat scheint nun jedoch auf der Kippe zu stehen. Cher soll ihre Hochzeitsplanung angeblich wegen ihrer besorgten Familie verschieben.

Wie ein Freund der 76-Jährigen gegenüber Radar Online ausplaudert, soll Cher eine Zukunft mit Alexander aktuell überdenken. Denn auch wenn die zwei noch immer ein Paar sind, scheinen ihr die Zweifel ihrer Familie ziemlich zu denken zu geben. "Eine Zeit lang ist Cher diesem Kerl wie ein liebeskrankes Hündchen hinterhergelaufen, aber die Scheuklappen scheinen langsam abzufallen", verrät der Insider und fügt hinzu, dass Cher ihren Partner in einem anderen Licht sehe, seit ihre Angehörigen ihre Zweifel geäußert haben.

Bereits vor einigen Wochen verriet ein anderer besorgter Freund von Cher dem Magazin, dass die Performerin ihr gesamtes Vermögen für ihren Partner auf den Kopf haue. "Alle sind entsetzt über ihr Verhalten. Sie [...] kauft jeden Tag ein und das brennt ein Loch in ihr Bankkonto. Alles dreht sich darum, Alexander glücklich zu machen", hieß es.

Twitter / cher Cher und Alexander Edwards, Januar 2023

MediaPunch / ActionPress Alexander Edwards und Cher küssen sich auf dem roten Teppich

ActionPress Cher und Alexander Edwards im November 2022

