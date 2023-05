Arnold Schwarzenegger schwärmt von Schwiegersohn Chris Pratt

Arnold Schwarzenegger (75) ist auf seinen Schwiegersohn mächtig stolz! Seine Tochter Katherine Schwarzenegger (33) ist seit 2019 mit Chris Pratt (43) verheiratet. Das Paar hat inzwischen zwei gemeinsame Töchter – ihr Familienleben genießen die zwei in vollen Zügen. Vor ein paar Tagen begleitete die Beauty ihren Mann zur Premiere von Guardians of the Galaxy Vol. 3. Doch nicht nur Katherine ist ein Fan des Schauspielers. Papa Arnold sprach nämlich in den höchsten Tönen von Chris!

Auf seinem Twitter-Account widmete der "Terminator"-Star dem 43-Jährigen einen Beitrag, in dem er den neuesten Streifen des Star-Lord-Darstellers beurteilte. "Ich habe 'Guardians of the Galaxy Vol. 3' letzte Nacht gesehen und wow", schrieb Arnold. "Chris, du hast es geschafft. Ein perfekter Mix aus Komödie und Action ohne Ende. Ich habe es geliebt und ich bin sehr, sehr stolz auf dich", schwärmte er am Ende.

Dass Katherine und Chris den Bund der Ehe eingehen, kam für Arnold sehr überraschend. "Ich hätte nie gedacht, dass meine Tochter einen Schauspieler heiraten wird. Ich dachte, sie würde es satthaben, dass ich sie zu Sets schleppe und sie mir dabei zuschauen muss, wie ich Gebäude in die Luft jage und Menschen töte", habe er laut People während eines Zoom-Calls verraten.

Anzeige

Getty Images Arnold Schwarzenegger, April 2023

Anzeige

Getty Images Katherine Schwarzenegger mit Chris Pratt bei der Premiere von "Guardians of the Galaxy Vol. 3"

Anzeige

Getty Images Chris Pratt mit Katherine Schwarzenegger auf einer Premiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de