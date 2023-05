"Bauer sucht Frau International"-Emil will sich Zeit lassen!

Ist Susan die richtige Frau für Emil? Der Rinderzüchter aus Namibia lebt momentan noch alleine auf seiner Farm – der TV-Bauer ist nämlich seit fünf Jahren Single. Das scheint der 56-Jährige aber ändern zu wollen: In der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau International sucht der studierte Sozialwissenschaftler nach einer Frau, mit der er sein Leben teilen kann. Offenbar braucht Emil dafür aber noch ein bisschen Zeit!

Mit Susan aus Schleswig-Holstein scheint der TV-Bauer gute Gesellschaft gefunden zu haben. Die beiden verstehen sich ziemlich gut. Aber reicht es für die große Liebe? Emil und die Pferdepflegerin entscheiden sich dazu, sich weiter kennenzulernen – da sie aber beide Kopfmenschen sind, wollen sie sich dabei etwas mehr Zeit lassen. "Wir sind beide auf dem gleichen Stand, wenn das kein Potenzial hat, dann weiß ich nicht, welches", meinte Susan.

Doch was sagen die Fans zu Emils potenzieller neuer Partnerin? "So langsam werde ich zum Susan-und-Emil-Fan", schrieb ein Twitter-Nutzer – viele Zuschauer zeigten sich aber leicht genervt von der Hofdame: "Susan ist aber auch so ein bisschen anstrengend" oder "Susan nervt dezent", schrieben die Fans.

Anzeige

RTL Emil, "Bauer sucht Frau International"-Single

Anzeige

RTL Emil aus Namibia

Anzeige

RTL Emil, Rinderzüchter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de