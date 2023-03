Nach "Prominent getrennt"-Aussprache: Hat Sandra Hoffnung?

Gibt es noch eine Chance für Sandra Janina (23) und Juliano Ferndandez? Die beiden Realitystars hatten ihre Liebe Anfang 2021 bekannt gemacht. Nach dem bestandenen Partnertest bei Temptation Island V.I.P. ging die Beziehung im September vergangenen Jahres doch in die Brüche. Aktuell kämpft das Ex-Paar bei Prominent getrennt um den Sieg. Juliano gestand bereits, dass er sich ein Liebescomeback wünsche. Im Promiflash-Interview verriet Sandra, was sie darüber denkt.

Die 23-Jährige sei extrem gerührt gewesen, dass ihr Verflossener in Tränen ausgebrochen war. "Ich habe Juliano in unserer Beziehung vorher nur einmal weinen sehen und das nicht wegen mir, deswegen war es auf jeden Fall ungewohnt, ihn so zusehen", meinte sie gegenüber Promiflash. Trotzdem habe das nichts an ihren Gefühlen geändert: "Die Offenheit kam leider um einiges zu spät." Sie habe das Vorgefallene während des Drehs einfach noch nicht verarbeiten können. Die Beauty gestand jetzt allerdings auch: "Die Hoffnung stirbt zuletzt."

Der einstige Are You The One?-Kandidat hatte in der aktuellen Folge von Sandra wissen wollen, ob sie ihn noch liebe – nach all dem, was er ihr angetan habe, glaube er jedoch nicht daran. "Klar liebe ich dich noch. Ich könnte auch weiter mit dir zusammen sein, aber ich brauche da noch ein bisschen Zeit", war ihre Antwort in der Show gewesen. Wie sich die Beziehung der beiden nach der Aufzeichnung entwickelte, bleibt bis zur vollständigen Ausstrahlung allerdings ein Geheimnis.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

Anzeige

RTL Sandra Janina bei "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL Sandra Janina und Juliano Fernandez bei "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL Sandra Janina und Juliano Fernandez bei "Prominent getrennt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de