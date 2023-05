Ist Taylor Swift endgültig über ihren Ex Joe Alwyn hinweg?

Taylor Swift (33) scheint Joe Alwyn (32) nicht mehr hinterher zu trauern! Vor wenigen Wochen hatten erschütternde Neuigkeiten die Runde gemacht: Nach rund sechs Jahren Beziehung gehen die Sängerin und der Schauspieler von nun an wieder getrennte Wege. Die "Lover"-Interpretin äußerte sich bis dato nicht zu dem Liebes-Aus – stattdessen steht sie für ihre "The Eras"-Tour auf der Bühne. Ihr Social-Media-Account lässt jetzt aber vermuten: Taylor hat mit Joe abgeschlossen!

Wie People jetzt berichtet, fiel einigen Swifties auf, dass die 33-Jährige ein bestimmtes Video auf Instagram löschte: In dem Clip erklärt Taylor die Bedeutung hinter ihrem Song "Lavender Haze", den sie über ihre Beziehung mit Joe schrieb – doch nun ist das Video auf ihrem Profil unauffindbar. "Taylor hat das Video gelöscht, in dem sie über ihre sechsjährige Beziehung im 'Lavender Haze' spricht und das finde ich nicht in Ordnung", reagierte daraufhin ein Fan auf Twitter.

Mittlerweile scheint Joe seiner sechsjährigen Beziehung mit Taylor nicht mehr hinterher zu trauen – laut The Sun soll er mit seiner Schauspielkollegin Emma Laird (24) anbandeln: "Emma ist für Joe da, seit die Nachricht von seiner Trennung von Taylor aufgetaucht ist..." Doch auch Taylor ist wieder im Dating-Fieber: "Spanische Magazine haben über Taylor und den Formel-1-Fahrer Fernando Alonso (41) berichtet. Angeblich trifft sich das Paar schon seit einer Woche", berichtete der Promiklatsch-Instagram-Kanal Deuxmoi. Allerdings sei zwischen den beiden "nichts Ernstes".

Getty Images Taylor Swift im Februar 2023

Backgrid / ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn im Oktober 2019

Getty Images Joe Alwyn, Schauspieler

