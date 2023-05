Met Gala 2023: Das waren die schönsten Looks der Stars!

Wer konnte auf der diesjährigen Met Gala besonders glänzen? Jedes Jahr trifft sich die Crème de la Crème der Stars und Sternchen im Metropolitan Museum of Arts in New York auf dem von der US-amerikanischen Vogue etablierten Fashion-Event. Dabei geht es natürlich vor allem um die Outfits der Promis, die immer unter einem bestimmten Motto stehen. Als Hommage an Karl Lagerfeld (✝85) putzten sich viele Bekanntheiten nun einmal mehr hinreißend heraus. Im Promiflash-Video seht ihr die besten Looks des Abends!

