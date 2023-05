Möchte Alessia Herren mehr von ihrer Tochter im Netz zeigen?

Werden Alessia Herrens (21) Follower ihre Tochter noch zu Gesicht bekommen? Die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin ist vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Can durfte sie die kleine Anisa-Amalia auf der Welt begrüßen. Bisher hat Alessia nur die Hand ihrer Tochter im Netz gezeigt. Möchte sie bald Bilder teilen, auf denen mehr von ihr zu sehen ist?

In ihrer Instagram-Story stellte die Tochter von Willi Herren (✝45) klar: "Wir werden die Kleine auf jeden Fall nicht zeigen. Also von hinten, die Finger, Füße oder was auch immer, aber ihr Gesicht möchte ich einfach nicht." Die Welt sei ihrer Meinung nach zu gefährlich. Es müsse jeder für sich selbst wissen, wie viel er von seinem Kind preisgeben wolle – Can und sie hätten sich jedoch für diesen Weg entschieden.

Doch könnte sich Alessias Einstellung vielleicht noch ändern? Immerhin hatte sie auf Social Media auch lange um ihren Mann ein Geheimnis gemacht. Anfang des Jahres hatte sie ihren Followern erklärt, ihn eigentlich weiterhin aus der Öffentlichkeit heraushalten zu wollen – dann fügte sie allerdings hinzu: "Daher, dass man meinen Partner aber sowieso auf dem Video von der Babyparty erkennen kann, dachte ich mir, dass ich ab und zu Bilder von mir und ihm mit euch teilen werde."

Instagram / alessiamillane Alessia Herrens Tochter Anisa-Amalia

Instagram / alessiamillane Alessia Herren und ihr Freund

Instagram / alessiamillane Alessia Herren (r.) mit ihrem Verlobten Can

