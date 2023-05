Vier Jahre älter: Honey Boo Boo (17) verteidigt ihren Freund

Honey Boo Boo (17) kann die Kritik an ihrer Beziehung gar nicht nachvollziehen. Zuletzt hatte die TV-Bekanntheit, die mit bürgerlichem Namen Alana Thompson heißt, ihren Highschool-Abschluss zelebriert – inklusive feierlichem Abschlussball. Zu dem wurde der Realitystar von ihrem Freund Dralin Carswell begleitet. Der ist allerdings schon 21 Jahre alt, was bei den Fans gar nicht gut ankommt. Doch Honey Boo Boo sieht kein Problem in dem Altersunterschied.

Wegen der negativen Kommentare unter ihren Abschlussballfotos war Alana sogar gezwungen gewesen, einige der Schnappschüsse zu entfernen. Doch aus der Kritik macht sie sich trotzdem nicht viel. "Es ist mir egal, denn am Ende des Tages stimmt meine Schwester zu, seine Mutter stimmt zu und wir sind glücklich, also ist es mir egal, was die Fans sagen oder was die Hater sagen", betont sie gegenüber Entertainment Tonight. Und ihre Schwester Lauryn Shannon, die ihr offizieller Vormund ist, macht sich tatsächlich keine Sorgen. "Sie wird nicht heiraten, sie bekommt kein Kind, sie ist sehr gut in der Schule", erklärt sie. Alana sei "emotional reif" und mit Dralin auf einer Wellenlänge".

Doch was mag die Teenagerin denn besonders an ihrem Freund? "Ich mag es, dass es nie still ist, wenn wir zusammen sind, wir reden immer über irgendetwas", schwärmt Alana über ihren Schatz. So gebe es keine peinliche Stille und immer etwas zum Lachen.

Instagram / honeybooboo Honey Boo Boo mit ihrem Freund

Instagram / honeybooboo Dralin Carswell und Honey Boo Boo, April 2023

Getty Images Honey Boo Boo mit ihrer Schwester Lauryn Efird

