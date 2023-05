Zum Geburtstag: Royals teilen zweites Bild von Charlotte

Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) überraschen mit einem weiteren Bild von Prinzessin Charlotte (8)! Nach ihrer Hochzeit machten Prinz George (9), Prinz Louis (5) und ihre Schwester die Royals zu einer Familie. Nun gab es einen Grund zum Feiern: Ihre einzige Tochter wurde acht Jahre alt! Das feierten William und Kate mit einem neuen Porträt im Netz. Nun durften sich die Royal-Fans über ein weiteres Foto von Charlotte freuen!

Nachdem der zukünftige Thronfolger und dessen Gattin in der Nacht von Montag auf Dienstag ein neues Geburtstagsfoto ihrer Tochter veröffentlicht hatten, bedankten sie sich jetzt mit einem zweiten Schnappschuss bei den Gratulanten für ihre Nachrichten auf Instagram: Auf der Aufnahme strahlt Charlotte über beide Ohren, während sie mit dem Familienhund Orla in einem Feld kuschelt. Das Bild wurde allerdings nicht wie gewohnt von Mama Kate geschossen, sondern von der Fotografin Millie Pilkington.

Die Social-Media-Nutzer sind ganz entzückt: Ihnen fällt vor allem die Familienähnlichkeit auf! "So bezaubernd! Man kann beide Elternteile in ihrem Gesicht sehen", "Sie scheint ein Lächeln in den Augen zu haben wie ihre Großmutter" oder "Das Gesicht ihres Vaters", sind nur einige der unzähligen Kommentare.

Getty Images Queen Elizabeth, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis, Prinzessin Kate und Prinz William

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte im Mai 2023

Getty Images Prinzessin Charlotte im August 2022

