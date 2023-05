A$AP Rocky und Rihanna feierten die Nacht der Met Gala durch

Rihanna (35) und A$AP Rocky (34) ließen es ordentlich krachen! Im Mai vergangenen Jahres kam der erste gemeinsame Sohn der beiden Musiker auf die Welt. Derzeit ist die Sängerin zum zweiten Mal schwanger und präsentiert ihren Babybauch wieder in aufregenden Looks – oft mit ihrem langjährigen Partner an ihrer Seite. Auch zur diesjährigen Met Gala erschien das Paar gemeinsam, ließ aber ganze zwei Stunden auf sich warten. Darum wollten die Turteltauben wohl das meiste aus der besonderen Nacht rausholen: A$AP Rocky und Rihanna verließen die Afterparty der Met Gala im Morgengrauen!

Wie TMZ berichtet, ließen die beiden den Abend der Met Gala bei einer Afterparty ausklingen. Paparazzifotos zeigen, wie sie die Feier am frühen Morgen verlassen. Rihanna trug dabei einen weißen Rock mit Knopfleiste, die fast komplett geöffnet war. Unter einer kurzen weißen Jacke präsentierte sie stolz ihre Babykugel. Ihr Freund hatte sich in Jeans und ein hellblaues Hemd geworfen. Den Look vervollständigte der Rapper mit einem Trenchcoat in Beige.

Auch auf dem bunten Teppich am Abend zuvor hatte die "Bitch Better Have My Money"-Interpretin mit ihrem Auftritt für Aufsehen gesorgt. In einem weißen Kleid mit großer Schleppe hatte sie ihren Babybauch in Szene gesetzt. Darüber trug sie eine Jacke aus weißen XXL-Blumen, die sie kurzerhand zu einer Art Kapuze umwandeln konnte.

Anzeige

BlayzenPhotos / BACKGRID / ActionPress A$AP Rocky, Rapper

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei der Met Gala 2023

Anzeige

Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de