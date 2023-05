Egoistin? Giulia genervt von "Kampf der Realitystars"-Sarah

Hat Giulia Siegel (48) die Nase voll von Sarah Knappik (36)? Die beiden Realitysternchen sind derzeit in der Fernsehshow Kampf der Realitystars zu sehen, wo sie in paradiesischer Umgebung verschiedene Challenges bewältigen müssen. Eine besonders große Herausforderung scheint es zu sein, keinen Streit mit den Konkurrenten zu beginnen. Die 48-Jährige hatte bereits etwas Zoff mit ihrer Kollegin Evanthia Benetatou (31). Nun kommt es zu Streitigkeiten mit einer weiteren Kandidatin: Giulia wirkt in der aktuellen Folge total genervt von Sarah!

In der vierten Folge "Kampf der Realitystars" brüstet sich Sarah damit, in einer Hollywoodproduktion mitgespielt zu haben. Ihre Mitstreiterin hat dafür nur lautes Gelächter übrig und verkündet im Einzelinterview: "Ich kann jetzt nach L.A. gehen, mich in einer Agentur einschreiben und bin dann in fünf Hollywoodfilmen dabei." Die DJane beklagt den vermeintlichen Egoismus und fehlenden Teamgeist der Blondine und zeigt sich sichtlich gefrustet. Schließlich nominieren die beiden einander für den Show-Exit. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin sei "am krassesten enttäuscht" von Giulia. Diese wiederum offenbart: "Ich kann mich nicht anders entscheiden, als dich zu wählen und ich befürchte, dass du vielleicht nicht so gut hier wegkommst."

Ob sie damit recht hat, bleibt abzuwarten, doch auch die anderen Mitbewohner schienen zunehmend genervt von der 36-Jährigen und ihrem Vortrag über ihre internationale Berühmtheit. "Ich bin ganz ehrlich – mich nervt es nur noch", gibt Paul Janke (41) zu. Emmy Russ (23) kündigt an: "Wenn ich das Wort Hollywood noch ein Mal höre, dann raste ich wirklich komplett aus."

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTL 2 Sarah Knappik bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

Getty Images Giulia Siegel in München

Anzeige

RTLZWEI Sarah Knappik und Paul Janke beim "Kampf der Realitystars"-Spiel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de