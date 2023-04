Eva und Giulia Siegel streiten bei "Kampf der Realitystars"

Zwischen diesen beiden Frauen knallte es! Die Realitysternchen Evanthia Benetatou (31) und Giulia Siegel (48) sind derzeit gemeinsam in der Fernsehshow Kampf der Realitystars zu sehen. In paradiesischer Umgebung müssen sie in verschiedenen Challenges um den Sieg kämpfen. Jetzt sollten die Teilnehmer den größten Lügner unter den Kandidaten bestimmten. Eva entschied sich dabei schnell für Giulia. Das sorgte für eine heftige Diskussion zwischen den beiden Frauen.

Während die Kandidaten drauflos diskutierten, wusste niemand, dass Giulia Siegel heimlich zuschaute. Realitystar Eva schien sich jedoch sicher: "Ich wäre dafür, dass wir Giulia weiter vorsetzen. Ich weiß, dass sie richtig hart auf den Putz hauen kann und ihre Meinung frei äußert." Die Blondine schien von diesen Aussagen verärgert zu sein und stellte Eva kurze Zeit später zur Rede. "Das war uncool", äußerte sie, nachdem sie verkündet hatte, alles mitgehört zu haben. Doch diese rechtfertigte sich daraufhin: "Ich meinte das nicht böse."

Erst kürzlich sorgte Eva für mächtig Schlagzeilen, als sie am 1. April darüber scherzte, erneut schwanger zu sein. Die Fans waren von diesem Witz gar nicht begeistert und die Brünette erntete einen Shitstorm. "Im ersten Moment lustig, allerdings bei so vielen Frauen, die vergeblich versuchen, schwanger zu werden, eben doch nicht so lustig", kommentierte ein Follower.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Giulia Siegel, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2023

Anzeige

RTLZWEI Eva Benetatou, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de