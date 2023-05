Sucht "Kampf der Realitystars"-Sarah Knappik Aufmerksamkeit?

Will Sarah Knappik (36) etwa unbedingt Sendezeit? Die Reality-Darstellerin ist derzeit als Kandidatin bei Kampf der Realitystars zu sehen. In der thailändischen Sala kommt sie nicht nur mit den kniffeligen Mini-Spielen an ihre Grenzen, sondern scheint auch die Nerven ihrer Mitbewohner zu strapazieren. Und die Teilnehmer können langsam den Eindruck bekommen, dass das Model nach Aufmerksamkeit sucht: Sarah scheint unbedingt im Mittelpunkt stehen zu wollen.

In der neuen Folge "Kampf der Realitystars" fällt Sarah vor allem mit ihren wilden Geschichten auf. Als die Stars an der Wand der Wahrheit die zurecht berühmten Promis unter ihnen sortieren sollen, möchte Sarah gerne weit nach vorne und packt eine spannende Geschichte aus. "Ich war schon bei den Oscars auf dem roten Teppich. Ich habe international gearbeitet. Ich habe in einem Hollywoodfilm mit Tara Reid (47) und Ian Ziering (59) mitgespielt. Ich habe echt krasse Sachen gemacht", erzählt sie stolz, erntet von ihren Kollegen aber nur Gelächter und Augenrollen. Doch da hatte sie offenbar keine große Rolle, sondern war eine einfache Komparsin.

In der gesamten Folge erzählt Sarah öfter, was sie so alles an großen Dingen gemacht hat oder noch macht, was ihre Mitbewohner zunehmend zu nerven scheint. Schon am frühen Morgen jammert die Blondine, dass ihre Haare ausfallen: "Das ist eine Katastrophe... wegen meiner Haare." Für sie sei das schlimm, weil sie in einer "weltweiten Haarkampagne" sei und deshalb dringend Pflegeprodukte brauche.

Anzeige

RTLZWEI Cathy Hummels und Sarah Knappik bei "Kampf der Realitystars" 2023

Anzeige

RTLZWEI Sarah Knappik und Paul Janke beim "Kampf der Realitystars"-Spiel

Anzeige

RTL 2 Sarah Knappik bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de