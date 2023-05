Met-Gala-Afterparty: Kylie Jenner von Türsteher abgewiesen!

Das hat sich Kylie Jenner (25) garantiert anders vorgestellt! Am Montag fand in New York City wieder einmal die Met Gala statt: Bei dem wichtigen Modeevent schlenderten unter anderem Stars wie beispielsweise Rihanna (35), Kim Kardashian (42) und auch Gisele Bündchen (42) über den roten Teppich. Natürlich wurde nach dem fulminanten Abend auch noch ausgiebig gefeiert. Doch für einen Promi lief die Nacht anders als erwartet: Kylie Jenner wurde bei einer Afterparty vom Türsteher abgewiesen!

Laut einem Augenzeugen, der jetzt gegenüber PageSix von der Nacht berichtet, sei Kylie nach der Met Gala zu dem New Yorker Club The Box gefahren – doch dort angekommen ist die Partystimmung wohl schnell verflogen. "Sie wollten sie nicht reinlassen. Sie haben den Einlass gestoppt, weil der Club überfüllt war", erzählt der Beobachter. Besonders ärgerlich: Kylies Schwester Kendall Jenner (27) sei zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Tanzfläche gewesen.

Doch Kylie sei nicht der einzige Promi gewesen, der in dieser Nacht abgewiesen wurde. Laut dem Informanten seien auch die Sängerin Janelle Monae und der Gossip Girl-Darsteller Evan Mock nicht reingekommen. Andere Stars hatten da schon mehr Glück – unter anderem sollen Naomi Campbell (52), Paris Hilton (42), Doja Cat (27) und Co. den Abend in The Box ausklingen haben lassen.

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner, Unternehmerin

Anzeige

Backgrid Kylie und Kendall Jenner

Anzeige

Getty Images Paris Hilton bei der Met Gala 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de