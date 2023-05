Sofort verliebt? So war Anne Wünsches Kennenlernen mit Karim

War es bei Anne Wünsche (31) und Karim El Kammouchi (34) Liebe auf den ersten Blick? Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und der Synchronsprecher sind nun seit knapp zwei Jahren wieder ein Paar – davor waren sie schon mal zusammen, trennten sich aber wieder. Ihr zweiter Liebes-Anlauf scheint aber durchaus erfolgreich gewesen zu sein: Heute haben sie einen gemeinsamen Sohn zusammen und sind glücklich miteinander. Aber wie lief das Kennenlernen damals überhaupt ab?

In ihrer Instagram-Story berichtet Anne von dem ersten Treffen mit Karim – die Eltern des kleinen Sávio Elio Wünsche hatten sich damals über die Datingplattform Tinder kennengelernt. Am Anfang stimmte die Chemie aber ganz und gar nicht: "Es hat von vorne bis hinten nicht gepasst, weder für ihn noch für mich. Er fand mich nicht so berauschend und ich ihn halt irgendwie auch nicht." Karim sei dann aber eine Nacht geblieben, weil er wegen ein paar Drinks nicht mehr fahren konnte – die nächste Nacht sei er dann auch geblieben, weil er sein Auto wegen möglichen Ausschreitungen am 1. Mai nicht in München parken wollte.

Dann habe es zwischen Anne und Karim doch irgendwie gefunkt – wenn er aber nicht notgedrungen zwei Nächte bei ihr geblieben wäre, wäre das wohl nie passiert, überlegt die dreifache Mutter. "Es ist krass, wie sich manchmal einfach Dinge entwickeln", stellt die 31-Jährige fest.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund Karim im Oktober 2021

anne_wuensche / Instagram Anne Wünsche und ihr Freund Karim im Sommer 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim

