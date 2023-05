Also doch: Prinz Louis wird an Charles' Krönung teilnehmen!

Am kommenden Samstag ist es endlich so weit: König Charles (74) wird in einer Zeremonie offiziell zum Oberhaupt der britischen Monarchie gekrönt! An den Feierlichkeiten wird neben zahlreichen internationalen Politikern auch die royale Familie teilnehmen. Lange stand nicht fest, ob auch der jüngste Spross von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) mitkommen darf. Jetzt ist aber bekannt: Prinz Louis wird tatsächlich bei der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey dabei sein!

Heute fand in der imposanten Kirche in London die Generalprobe für die Feier am 6. Mai statt. Dazu reisten die gesamten Royals an – ganz überraschend war auch der fünfjährige Louis da! Paparazzi lichteten ihn zusammen mit seinem Vater William und seinem älterem Bruder George (9) im Auto auf dem Weg zu der Abtei ab. Dadurch dass Louis an der finalen Krönungsprobe teilnahm, kann davon ausgegangen werden, dass er auch am Samstag mit von der Partie sein wird.

Noch vor wenigen Tagen hatte ein Insider gegenüber The Telegraph behauptet, dass der Mini-Royal bei der Feier im Buckingham Palace bleiben werde. Laut des Informanten sei Louis für die langwierige Zeremonie noch zu jung. So wie es nun aussieht, wird er seinen Opa aber doch den ganzen Tag lang unterstützen.

Mirrorpix / MEGA Prinz Louis und Prinz William im Mai 2023

Getty Images Prinz Charles und Prinz Louis im Juni 2022

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William mit ihren drei Kindern im Juni 2022

