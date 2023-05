"Noch sein Sohn": Steht Vater nicht zu GNTM-Model Mirella?

Mirella Janev packt über ihre Lebensgeschichte aus. Aktuell kämpft sie bei Germany's next Topmodel um den begehrten Titel und hat es bereits in die Top Zwölf geschafft. Besonders die Umstylingfolge hatte ihr dabei Probleme bereitet – weil die Berlinerin im Körper eines Jungen geboren worden ist, fürchtete sie, ihre langen Haare zu verlieren. In der aktuellen Folge spricht sie mehr über ihre Transition-Reise: Mirellas Vater hat sie als seine Tochter nicht völlig akzeptiert!

"Es war so, dass ich als Junge geboren wurde. Dann kam es eben zu dem Punkt, wo ich mich dazu entscheiden musste, ob ich entweder als unglücklicher Junge mein Leben bestreite oder als glückliches Mädchen", erzählt sie. Mit 15 Jahren habe Mirella dann die Transition begonnen – doch auch fünf Jahre später habe das ein Familienmitglied noch nicht völlig akzeptiert. "Meinem Vater fiel es anfangs sehr schwer, damit umzugehen. Ich bin auch bis heute, glaube ich, als sein Sohn noch immer in seinem Umfeld bekannt", führt die Sozialarbeiterin aus.

Inzwischen habe sie sich aber mit der Situation arrangiert: "Ich weiß, wer ich bin und wer ich sein möchte und wo ich hinwill." Beim Fotoshooting im Stil der 70er-Jahre hat Mirella dann allerdings einige Probleme. Wegen ihrer noch etwa tieferen Stimme traut sie sich nicht, laut mitzusingen und kann so nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen.

ProSieben / Richard Hübner Die GNTM-Teilnehmerin Mirella

ProSieben/Richard Hübner Die GNTM-Kandidatinnen beim Quiz-Walk

ProSieben / Richard Hübner Mirella, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

