Trans-Model Mirella hat bereits Angst vor dem GNTM-Umstyling

Auch in diesem Jahr müssen sich die Kandidatinnen bei Germany's next Topmodel wieder dem gefürchteten Umstyling stellen! Die Chefjurorin Heidi Klum (49) wird auch dieses Mal wieder zahlreiche Frisuren kürzen und viele Mähnen färben lassen: Im ersten Trailer der neuen Season ist bereits eine rosafarbene Kurzhaarfrisur zu sehen. Doch wie in jeder Staffel freuen sich nicht alle Teilnehmerinnen auf den Besuch der Stylisten: Die Kandidatin Mirella hat schon jetzt Bedenken wegen des Umstylings – und das aus einem guten Grund!

In einem kurzen Vorstellungsvideo, das jetzt auf der offiziellen Instagram-Seite von "Germany's next Topmodel" veröffentlicht wurde, fasste Mirella ihre Sorgen in Worte. "Den größten Respekt habe ich, denke ich, vor dem Umstyling. Einfach in dem Zusammenhang, dass ich Angst habe, meine lange Haarpracht zu verlieren", erklärte die 20-Jährige und fügte hinzu: "Die sind für mich ein Ausdruck meiner Weiblichkeit und all dessen, was ich für mich anstrebe und wer ich gerne sein möchte." Sie sei nämlich im Körper eines Jungen geboren worden.

Alex Mariah Peter (25) – die erste Transfrau, die im Jahr 2021 GNTM gewann – kann Mirella total gut verstehen! Die Influencerin kommentierte das Video auf der Social-Media-Plattform: "Ich fühle so mit dir. Ich hatte ähnliche Ängste, aber glaub mir, die Reise, die du vor dir hast, wird so intensiv und toll! Vertrau darauf, dass alles kommt, wie es kommen soll."

