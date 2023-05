Schwere Atmung: Carlo von Tiedemann liegt im Krankenhaus

Carlo von Tiedemann versetzt seine Fans in Sorge. Der Moderator hat seit Jahren immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen. 2021 wurde bei ihm eine seltene Herzerkrankung namens Amyloidose diagnostiziert: Sein Herz kann sich nicht mehr gleichmäßig ausdehnen und zusammenziehen. Jüngst wurde ihm deswegen ein Herzschrittmacher eingesetzt. Doch jetzt macht Carlo etwas anderes zu schaffen. Er musste sogar ins Krankenhaus.

"Ich hatte zu viel Wasser im Körper. Das hat sich auch auf die Lunge gelegt. Ich konnte nur noch schwer atmen", erzählte der 79-Jährige im Interview mit Bild. Er werde jedoch toll betreut und bleibe zuversichtlich: "Man nennt mich ja nicht umsonst 'Carlo unkaputtbar'." Außerdem statte seine Frau ihm regelmäßig Besuche ab, was ihm sehr viel Kraft gebe.

In dem Krankenhaus hat sich inzwischen offenbar rumgesprochen, dass Carlo dort liegt. Er hat sogar seine eigene Sprechstunde. "Ab 16 Uhr kommen hier ständig Leute in mein Zimmer und wollen mit mir quatschen. Ich soll dann immer mein berühmtes 'sensationell' sagen. Das baut mich wirklich auf und ich denke jeden Tag an meine Hörer", erklärte der Podcaster.

ActionPress Carlo von Tiedemann im Februar 2023 in Hamburg

ActionPress Carlo von Tiedemann und seine Frau Julia

Action Press / Stephan Wallocha Carlo von Tiedemann, Moderator

