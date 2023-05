So läuft Zusammenleben bei Andrej Mangold und Annika Jung

Meistern Andrej Mangold (36) und Annika Jung zusammen den Haushalt? Seit vergangenem Sommer ist der Ex-Bachelor aus Staffel neun wieder in festen Händen. Seitdem zeigen der ehemalige Rosenkavalier und die Unternehmerin auf Social Media und Events, wie glücklich sie miteinander sind. Inzwischen hat das Paar seine erste gemeinsame Wohnung in Köln bezogen. Promiflash hat nun bei den Turteltauben nachgefragt: Wie klappt das Zusammenleben zwischen Andrej und seiner Anni?

Im exklusiven Promiflash-Interview beim Bild Renntag verrät der 36-Jährige, wie es im Haushalt mit der Influencerin läuft: "Wenn man zusammenlebt, gibt es natürlich immer ein paar Punkte, wo man genauer hinschaut. Aber das sind jetzt keine Punkte, wo ich sagen würde: 'Boah, das stört mich extrem'." Allerdings sei ihm dann doch noch eine kleine Sache an seiner Herzdame aufgefallen: "Madame ist ja wirklich sehr gut im Onlineshopping unterwegs, weil sie viele Fashion-Kooperationen hat, und da kommen schon sehr viele Pakete bei uns an..."

Im Interview gesteht das Pärchen, dass natürlich auch mal ein bisschen Wäsche liegen bleibe und der eine oder die andere die Geschirrspülmaschine nicht gerne ausräume oder keine Lust auf Bügeln habe. "Gemeinsam zusammenleben ist natürlich auch immer ein nächster Schritt. Aber das klappt ganz gut", versichert Andrej.

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, Februar 2023

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung auf Hawaii

Instagram / dregold Annika Jung und Andrej Mangold, Dezember 2022

