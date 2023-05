Zweites "Temptation Island"-Lagerfeuer: Bricht Tatum ab?

Für sie sind die Bilder ein Schock! Tatum Sara und Louis Streich testen derzeit ihre Treue bei Temptation Island. Doch schon zum ersten Lagerfeuer lieferte der Berliner einige Bilder, die seiner Freundin so gar nicht gefielen – nachdem die Beauty die Videos von ihrem Partner gesehen hatte, bekam sie sogar Rachegedanken. Und auch nach dem zweiten Lagerfeuer geht es Tatum überhaupt nicht gut!

"Wenn das alles stimmt, dann reicht mir das auch für eine Trennung", lässt sie im Interview ihren Gefühlen freien Lauf. "Warum ist der denn so ekelhaft?", weint Tatum. "Das ist voll hart", erzählt sie. "Ich habe wirklich keinen Bock mehr, hier zu sein, ich überlege wirklich abzubrechen", überlegt sich die Beauty. "Ich möchte das für mich beenden", erklärt sie einem der Verführer. Die beiden wollten an dem Format teilnehmen, um ihre Treue zu testen, "und jetzt verkackt er das gerade". Sie versuche die Situation in ihrem Kopf abzuschließen, denn für sie sei die Sache zu 99 Prozent durch.

Auch Charline scheint sich mit ihrem Partner Adrian nicht mehr ganz sicher zu sein. "Ich kann meine Gefühle gar nicht so richtig deuten, weil ich innerlich so leer bin", erklärt die Blondine. "Ich schließe auch gerade damit ab", erzählt sie Tatum. "Der schätzt mich ja null, der hat mich ja vergessen", gibt Charline preis.

