König Charles' Krönung: Fällt dieses Spektakel ins Wasser?

Für dieses Event bei König Charles' (74) Krönung sieht es schlecht aus. Der britische Monarch wird am Samstag bei einer Zeremonie in der Westminster Abbey gekrönt. Doch dieser Moment ist nur das Highlight von vielen Veranstaltungen, die sich über das ganze Wochenende und die Tage davor erstrecken. Neben Musik-Acts und einer großen Prozession ist auch eine Flugshow geplant. Doch auf das Spektakel muss Charles vielleicht verzichten.

Wie das Hello! Magazine berichtete, könnte der Wetterbericht den Piloten einen Strich durch die Rechnung machen. Demnach gab das britische Wetteramt bekannt, dass es am Samstag mit großer Wahrscheinlichkeit stark regnen wird. Die Konsequenz daraus ist ein Startverbot. Damit müssten Charles und seine Familie auf einen ganz besonderen Moment verzichten, der schon seit vielen Jahren zum Programm an wichtigen Tagen dazugehört. Allerdings ist das nicht in Stein gemeißelt, denn das Wetter kann sich bekanntlich auch noch spontan ändern.

Die Krönung wird sicher auch ohne die Flieger ein Spektakel und das nicht nur für Charles und die royale Familie. Der Termin wird von den Fans heißt ersehnt. Und die Ersten haben sich schon vor dem Buckingham Palace versammelt. Dort haben sie richtige Zeltlager aufgebaut, um den Royals am Tag der Zeremonie besonders nahekommen zu können.

