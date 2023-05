König Charles lädt ungeladene Krönungsgäste zu Dinner ein

König Charles III. (74) kümmert sich um die Gäste, die keine Einladung erhalten haben! Am kommenden Samstag ist es endlich so weit: Der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) wird offiziell zum britischen Monarchen ernannt. Die Vorbereitungen für die traditionelle Zeremonie laufen bereits seit Wochen auf Hochtouren. Für alle ausländischen Royals und Freunde des Königshauses wird bei der Prozedur allerdings kein Platz sein. Deshalb schmeißt Charles eine zusätzliche Krönungsparty!

Wie The Sun berichtet, wird Charles am Abend vor der offiziellen Zeremonie in der Westminster Abbey einen großen Empfang im Buckingham-Palast geben. Der Grund: Die Zahl der Gäste für die richtige Krönung ist begrenzt. "Es wird eine nette Mischung aus internationalen Royals, Familie und Freunden", verrät eine Quelle des Königshauses.

Ebenso wie der niederländische König Willem-Alexander (56) und seine Frau Königin Máxima (51) soll auch die ehemalige Königin Beatrix (85) zu den Gästen gehören, die der britische König am Abend vor seiner Krönung in seinem Palast willkommen heißen wird. "Im Grunde genommen werden alle Krönungsgäste dabei sein, die Ihre Majestät zu der Zeremonie einladen wollte, allerdings aufgrund der geringen Anzahl an Plätzen in der Westminster Abbey nicht vor Ort sein können", macht der Palast deutlich.

Getty Images König Charles III. im März 2023

Getty Images König Charles III.

Getty Images König Willem-Alexander und seine Frau Königin Máxima

