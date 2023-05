"Mein Segen": Ex-GNTM-Girl Aminata Sanogo ist schwanger!

Süße Baby-News von Aminata Sanogo! Die Beauty war 2014 durch ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel bekannt geworden. An der Seite von Gewinnerin Stefanie Giesinger (26) kämpfte sie um den begehrten Titel als Topmodel – und das auch erfolgreich: Sie hatte den vierten Platz belegt. 2021 nahm das Model dann an der Seite von Luigi Birofio (23) an Kampf der Realitystars teil. Jetzt verkündet Aminata freudige Neuigkeiten: Sie ist schwanger!

Auf Instagram teilt das Model ein kurzes Video, in dem sie ihren positiven Schwangerschaftstest stolz in die Kamera hält. Auch erste Ultraschallbilder will Aminata ihren Fans nicht vorenthalten. Neben dem Clip verrät das Model sogar schon den Geburtsmonat ihres Babys: "Mein Segen. So unglaublich wie das alles ist, soll mein Engel im elften Monat kommen."

Doch es ist nicht das erste Mal, dass Aminata schwanger ist. In dem Posting lässt sie ihre Fans auch an ihrer Geschichte teilhaben. Bis 2018 sei sie in einer Beziehung gewesen, die nicht gut lief. "Ich liebte ihn so sehr, dass es irgendwann Leben aus mir saugte", schreibt sie. "Unserer Beziehung ging es irgendwann ziemlich schlecht und da erfuhr ich, dass ich zum ersten Mal schwanger bin." Doch damals hatte sie sich schweren Herzens dazu entschieden, die Beziehung und die Schwangerschaft zu beenden. Seitdem habe sie gehofft und gebetet, dass Gott ihr ein Kind schenkt.

Instagram / aminata_s Aminata Sanogos Ultraschallbild

RTLZWEI Aminata Sanogo bei "Kampf der Realitystars"

Getty Images Aminata Sanogo auf der Fashion Show von Anja Gockel in Berlin

