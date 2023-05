Prinzessin Kate blickt auf ihre Hochzeit mit William zurück

Auch die Hochzeit war ein historischer Moment! Morgen findet die offizielle Krönung von König Charles (74) statt – und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Sein Sohn Prinz Harry (38) ist für den großen Tag aus den USA angereist. Währenddessen hatten der Monarch und sein ältester Sohn Prinz William (40) noch andere Termine. Sie trafen in London auf Fans. Auch Prinzessin Kate (41) war dabei – und sorgte für einen schönen Moment!

Wie aus dem BBC-Livestream hervorging, plauderte die Frau des Thronfolgers mit einem Royal-Fan auf der Straße The Mall. Die Anhängerin der Königsfamilie offenbarte dann, dass sie auch bei William und Kates Hochzeit schon auf der Prachtstraße Londons war, um das Event zu sehen. "Es fühlt sich an, als wäre es erst ein paar Tage her – und jetzt ist es zwölf Jahre her. Es fühlt sich so an, als wäre es in Windeseile vergangen", reagierte Kate gerührt.

Erst vor wenigen Tagen feierte das Paar den zwölften Hochzeitstag. Auf Social Media teilten sie zu dem Anlass ein Pärchenbild mit ihren Fans. "Danke, dass ihr mich seit zwölf Jahren an die wahre Liebe glauben lasst", betonte ein Fan in den Kommentaren.

