Darum machten Katharina Eisenblut und Niko eine Paartherapie

Katharina Eisenblut (28) und Niko Kronenbitter konnten ihre Ehe retten. Die ehemalige DSDS-Finalistin und der Marketing-Unternehmer sind seit August 2021 ein Paar. Bereits sechs Monate nach ihrem großen Liebes-Outing ging Nico vor der Sängerin auf die Knie und stellte die Fragen aller Fragen. Im März 2022 verkündete das Paar dann, dass sie Nachwuchs erwarten. Inzwischen sind Katharina und Niko verheiratet und stolze Eltern des kleinen Emilios. Doch trotz ihres Familienglücks wäre die Ehe der jungen Eltern beinahe zerbrochen. Gegenüber Promiflash verrieten die beiden nun, wieso sie zur Paartherapie gingen.

"Eltern zu sein, und dass der Partner auf einmal nicht mehr die höchste Priorität hat oder man selbst, sondern ein kleines süßes Wesen, das war für uns am Anfang eine große Umstellung", erklärte Niko im Promiflash-Interview beim Bild Renntag. Es sei beiden schwergefallen zu akzeptieren, dass es plötzlich weniger Zeit für Zweisamkeit gab. "Ich war in dem Moment so überfordert. Und an wem habe ich es rausgelassen? An meinem Ehemann", gab Katharina außerdem zu. Die Paartherapie sei für beide der richtige Weg gewesen. "Sonst hätten wir uns vielleicht getrennt", offenbarte die Brünette.

Bereits während ihrer Schwangerschaft hatte die Sängerin mit Depressionen zu kämpfen. "Meine Hormone in der Schwangerschaft, danach noch vom Stillen – mir hat es völlig den Boden unter den Füßen weggezogen", erzählte sie. Die Situation habe Katharina Angst gemacht und sie habe sich hilflos gefühlt. Doch sie stellte auch klar: "Heutzutage stehe ich auf, trage meinen Dutt und Pyjama, laufe den ganzen Tag herum und bin Mama."

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter, Katharina Eisenblut und ihr Sohn im Februar 2023

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Mann Niko Kronenbitter im Dezember 2022

