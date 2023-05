Das hält "Ex on the Beach"-Dominik von Paulinas Tränen!

Was sagt eigentlich Dominik zu Paulinas (26) Emotionalität? In der zweiten Folge der neuen Ex on the Beach-Staffel traf die Reality-Bekanntheit Paulina Ljubas auf direkt zwei ihrer Verflossenen. Zuerst gab es ein tränenreiches Gespräch zwischen ihr und Ex-Freund Yasin Mohamed (31). Als wäre das nicht schon dramatisch genug, wurde die Brünette anschließend auch noch mit ihrer ehemaligen Affäre Dominik Brcic konfrontiert. Nun hat Promiflash nachgehakt, was Dominik von Paulinas Tränenausbrüchen hält!

Gegenüber Promiflash gab der einstige Temptation Island-Verführer preis, dass das Wiedersehen mit Paulina viele Fragezeichen bei ihm auslöste. Dominik hatte gehofft, einige Dinge aus der Vergangenheit mit Paulina klären zu können. Doch dann kullerten bei der 26-Jährigen erneut die Tränen. "Als ich sie mit ihren Lügen konfrontiert habe, hat sie versucht, mit ihrer Mitleidsschiene vom Thema abzublocken. Dies ist mir nicht neu, deshalb konnte ich ihre Tränen nicht ernst nehmen", gestand Dominik.

Bereits vor laufender Kamera machte er deutlich, dass er kein Mitleid mit ihr habe und sie eine sehr gute Schauspielerin sei. Promiflash hat bei seinen Lesern nachgefragt, ob sie ebenfalls denken, dass die Beauty nur Krokodilstränen geweint hat. 890 Leute – also 89,4 Prozent der Leser – kaufen Paulina ihr Geweine nicht ab. Gerade einmal 10,6 Prozent [Stand: 5. Mai 2023, 16.47 Uhr] der Umfrage-Teilnehmer glauben, dass ihre Emotionen echt waren.

