Sind Paulinas Tränen bei "Ex on the Beach" nur gespielt?

Ist Paulinas Ljubas' (26) Worten überhaupt zu glauben? Die Reality-TV-Bekanntheit ist aktuell bei Ex on the Beach zu sehen, wo sie sich ihren Ex-Freunden stellt. Zwei von ihnen sind Yasin Mohamed (31) und Dominik Brcic, auf die die Influencerin bereits in der zweiten Folge trifft und eine Aussprache führt. In einer Sache sind sich ihre beiden Verflossenen sicher: Paulina weint nur Krokodilstränen!

Insbesondere der einstige Temptation Island-Verführer ist überzeugt, dass ihre Tränen nur geheuchelt sind. "Ganz ehrlich, ich habe kein Mitleid mit ihr, sie ist eine gute Schauspielerin." Dass Paulina noch was für Yasin empfinde, kann Dominik ihr auch nicht so recht abkaufen: "Ganz ehrlich, wäre sie eine Comicfigur, würde ich sie so richtig als Pinocchio beschreiben."

Im Laufe der Folge plauderte der Wiener weiter aus dem Nähkästchen und sprach über die Zeit bei Temptation Island V.I.P. Laut Dominik hatten er und Paulina dort Sex unter der Dusche. Zu dem Zeitpunkt war die Beauty aber mit Henrik Stoltenberg zusammen.

Alle Episoden von "Ex on the Beach" bei RTL+.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Dominik Brcic, Kandidat bei "Ex on the Beach"

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Dominik Brcic, Kandidat bei "Ex on the Beach"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de