Deshalb fehlte Camilla bei König Charles' Krönungs-Dinner!

Die Feierlichkeiten fangen so langsam an. Am Samstag findet endlich das größte royale Event des Jahres statt: Die Krönung des amtierenden britischen Staatsoberhauptes König Charles (74)! Einen Tag vor der spektakulären Zeremonie lud der Regent zu einer Dinnerparty ein, zu der zahlreiche internationale Politiker und Royals eintrudelten. Zusammen mit seinem Sohn Prinz William (40) und dessen Frau Kate (41) nahm Charles die Gäste in Empfang. Seine Frau Camilla (75) war allerdings nicht dabei!

Wie ein Royal-Experte gegenüber Hello! erklärt, sei nie geplant gewesen, dass die 75-Jährige an dem Empfang teilnimmt. "Sie hat einen anstrengenden Tag vor sich und nutzte zweifellos die Gelegenheit, sich auszuruhen", meinte der Insider. Immerhin hat Camilla an diesem Wochenende auch noch viel vor sich: Morgen wird sie offiziell zur Königin gekrönt. Am Sonntag steht dann auch noch das Konzert zu Ehren des Monarchen an.

Charles schien sich aber auch ohne seine Gemahlin total zu amüsieren – er strahlte bei der Dinner-Feier über beide Ohren, während er reichliche berühmte Hände schüttelte. Unter anderem waren die Frau des US-Präsidenten Joe Biden (80), Jill (71), mit ihrer Enkeltochter da. Auch einige europäische Royals kamen mit dem König ins Gespräch, wie beispielsweise Fürst Albert II. von Monaco (65), der niederländische König Willem-Alexander (56) und seine Frau Königin Máxima (51) und das spanische Königspaar.

Getty Images Königsgemahlin Camilla

Getty Images König Charles mit Ursula von der Leyen im Mai 2023

Getty Images Prinzessin Kate mit Jill Biden und Finnegan Biden im Mai 2023

