Knossi und Isabels "Lets Dance"-Exit: Das sagen die Fans!

Für Knossi (36) hat es sich ausgetanzt! Der Streamer wagte in diesem Jahr eine neue Herausforderung. An der Seite von Isabel Edvardsson (40) versuchte er sein Glück bei Let's Dance. Und das auch ziemlich erfolgreich: In Show sieben erhielten die beiden ganze neun Punkte von Joachim Llambi (58)! Doch am Freitag mussten der Internetstar und die Blondine die Show verlassen. Die Fans sind sich uneinig über Knossis Ausscheiden.

"Alles andere wäre unfair gewesen!", kommentiert ein Fan den Beitrag über den Exit bei Instagram. Dennoch bekommt Knossi auch positiven Zuspruch: "Sieger der Herzen", findet Ex-Kandidatin Lola Weippert (27). "Hat er echt super gemacht, er kann stolz auf sich sein. Hab ihm immer gern zugeschaut!", schreibt ein weiterer User.

Und stolz ist er wirklich! "Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich hier mitmachen durfte. Ich habe ja alles gegeben", erklärte er Promiflash nach seinem Exit begeistert. Er habe nie damit gerechnet, dass er überhaupt jemals tanzen werde. Auch seine Tanzpartnerin Isabel ist total zufrieden mit ihm: "Ich bin superstolz auf Knossi – wirklich! Er hat alles, wirklich alles, gegeben."

Getty Images Isabel Edvardsson und Knossi bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Isabel Edvardsson und Knossi bei "Let's Dance"

Getty Images Isabel Edvardsson und Knossi bei "Let's Dance" im April 2023

