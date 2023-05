Krönungs-Selfies: Katy Perry posiert mit Fans in der Kirche!

Sie kann sich selbst an so einem besonderen Tag nicht vor ihren Fans verstecken! Am Samstagmittag fand in London das wohl wichtigste royale Event des Jahres statt: Die Krönungszeremonie von König Charles III. (74). Zu den Feierlichkeiten in der Westminster Abbey waren auch einige prominente Gäste geladen. Darunter auch Pop-Ikone Katy Perry (38), die beim Ehrenkonzert am Sonntag auftreten wird. Kurz vor der Zeremonie in der Kirche posierte Katy sogar noch für ein paar Schnappschüsse mit Gästen!

Fotografen lichteten die 38-Jährige vor Beginn des rund zweistündigen Krönungs-Gottesdienstes ab. Mit ihrem Programmheft in der Hand, schien sie sich auf dem Weg zu ihrem Sitzplatz machen zu wollen, wurde dann aber von einigen anderen Gästen aufgehalten, die mit ihr Selfies schießen wollten. Das schien sie aber ganz und gar nicht zu stören: Total happy blickte die "Firework"-Interpretin mit den zwei Damen in die Handy-Kamera. Anschließend schoss sie sogar noch ein paar eigene Selbstporträts von sich.

Hat sie die kurze Fotopause etwa ein bisschen aus dem Konzept gebracht? Auf einem Video, das PageSix vorliegt, blickt sich Katy ganz verwirrt um: Sie schien ihren Platz zwischen den vielen Gästen einfach nicht finden zu können! Schlussendlich fragte sie einige andere Besucher und konnte ihren Sitzplatz doch noch einnehmen.

Getty Images Katy Perry, Popsängerin

James Veysey/Shutterstock / Aval Katy Perry im Mai 2023

Getty Images Katy Perry während der Krönung von König Charles III.

