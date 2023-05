Kylie Jenner trug bei Met Gala Kleid von Timothées Kumpel!

Bekam Kylie Jenner (25) bei ihrem Look etwa Hilfe von ihrem Neuen? Anfang dieser Woche fand eines der wichtigsten Fashion-Events statt: die Met Gala. Mit dabei war auch die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit, die in einem knallroten Abendkleid mit einem hohen Beinschlitz zahlreiche Blicke auf sich zog. Hatte Kylies mutmaßlicher neuer Freund Timothée Chalamet (27) bei dem Outfit etwa seine Finger mit im Spiel?

Der edle rot-blaue Look der 25-Jährigen wurde von dem Designer Haider Ackermann für das Luxuslabel Jean Paul Gaultier (71) kreiert. Zufällig ist der Modeschöpfer eng mit Timothée befreundet, den die zweifache Mutter seit einigen Monaten daten soll. "Haider ist einer meiner engsten Freunde und ein Kreativer aus einer verlorenen Ära", schwärmte der 27-Jährige vergangenes Jahr von seinem Kumpel in einem Interview mit Systeme Magazine.

Der "Dune"-Darsteller unterstützte seine angebliche neue Flamme bei dem Event in New York nicht – die beiden sollen es aber auch langsam angehen lassen wollen. "Kylie hat nur ein paar Mal mit Timothée abgehangen, also ist die Sache nicht so ernst. [...] Sie genießt es, ihn besser kennenzulernen und ist offen dafür, zu sehen, wie es weitergeht", verriet ein Insider kürzlich gegenüber Entertainment Tonight.

Getty Images Timothée Chalamet und Haider Ackermann im September 2022

Getty Images Kid Cudi, Timothée Chalamet und Haider Ackermann im September 2019

Getty Images Kylie Jenner bei der Met Gala 2023 in New York

