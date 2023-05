Süßer Moment: Prinz William gibt Papa Charles einen Kuss!

Auch diesen Moment konnten die Kameras einfangen! Am heutigen Tag ist ganz London im Krönungsfieber – denn König Charles (74) ist offiziell zum neuen britischen Oberhaupt gekrönt worden. In der feierlichen Prozedur waren dem Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) Zepter und Krone überreicht wurden. Während des historischen Momentes war auch Prinz William (40) als Thronfolger an Charles' Seite. Dabei herzte er seinen Vater auf rührende Weise!

Nachdem Charles gekrönt wurde, musste William seinen Teil erfüllen. So trug der 40-Jährige die Huldigung an das königliche Blut vor, während er vor seinem Vater niederkniete. Anschließend folgte ein niedlicher Moment – William schenkte Charles ein Küsschen. Dabei blinzelte der Monarch einige Mal und wirkte sichtlich ergriffen. Kämpfte der 74-Jährige etwa mit den Tränen?

Auch Prinz Harry (38) ist aus den USA angereist. Während der Zeremonie hatte er aber keine Rolle gespielt. Stattdessen musste er sogar seinen Cousinen Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (33) hinterhertrotten.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Mai 2023

Getty Images König Charles während seiner Krönung

Getty Images Prinz Harry, König Charles' Krönung

