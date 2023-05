Während Krönung: Prinz Harry sitzt in der dritten Reihe!

Hier nimmt er also Platz! Während der Krönung von König Charles III. (74) sind alle seine Familienmitglieder um den britischen Monarchen versammelt. So nehmen Prinz William (40), Prinzessin Kate (41) und natürlich auch Charles' Angetraute Camilla (75) an dem royalen Spektakel teil. Auch Prinz Harry (38) ist dabei und bereits in der Westminster Abbey angekommen. Doch der Rotschopf sitzt während der Zeremonie nicht etwa in der ersten Reihe: Wo befindet sich Prinz Harry im Rahmen der Krönung?

Der Mann von Herzogin Meghan (41) sitzt mit seinen Cousinen und deren Ehemännern in der dritten Reihe. In dieser nimmt zudem auch Prinz Andrew (63) Platz. Dass Harry eben genau hier seinen Sitzplatz hat, bedeutet laut einem Royal-Experten von RTL, dass der Bruder von William trotz allem noch zur royalen Familie gehört.

Während seiner Ankunft sah der 38-Jährige alles andere als begeistert aus. Er lief mit einem leicht verlorenen Blick – hinter seinen Cousinen – in das Gebäude. In kurzen Momenten enthuschte ihm dann jedoch ein Lächeln und er zeigte den anderen Gästen eine freudigere Seite.

