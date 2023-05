"The Masked Singer"-Finale: Dieser Star geht als Zweites!

Die zweite Maske fällt! Heute Abend findet das große The Masked Singer-Finale statt: Zum großen Showdown raten Ruth Moschner (47) und Rea Garvey (50) gemeinsam mit dem Gewinner des vergangenen Jahres, Daniel Donskoy, ein letztes Mal, wer sich hinter den aufwendigen Kostümen versteckt. Als Erstes an diesem Abend verabschiedete sich der Frotteefant. Hinter der Maske mit dem Rüssel und den großen Ohren versteckte sich die Moderatorin Melissa Khalaj (33). Nun musste ein weiterer Promi die Show verlassen...

In der zweiten Runde der Finalshow sangen die lustigen Figuren gemeinsam mit Daniel – doch ein Kandidat konnte die Zuschauer nicht von sich überzeugen: Mystica muss gehen! Doch wer versteckt sich hinter der großen Spinne? Patricia Kelly (53)!

"Es war unfassbar, es war ein bisschen wie den Mount Everest zu besteigen. [Es war] für mich eine persönliche Reise. [...] Ich hatte so eine Angst, das ist so hart und ich bin so dankbar!", freute sich die Sängerin nach ihrem Exit. Somit kämpfen nur noch der Igel und der Schuhschnabel um den begehrten Sieg. Wer soll eurer Meinung nach gewinnen? Stimmt unten ab!

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Diamantula bei "The Masked Singer"

Anzeige

Getty Images Patricia Kelly im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Patricia Kelly bei der Premiere von "The Kelly Family – Die Reise Geht Weiter"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de