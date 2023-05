Fans finden: Luca Hänni gewinnt "The Masked Singer" verdient

Er hat die Fans überzeugt! Am Samstagabend war es so weit und das große Finale von The Masked Singer flimmerte über die Fernseher. Nachdem Melissa Khalaj (33) als Frotteefant demaskiert wurde, zeigte sich auch Patricia Kelly (53) unter der Mystica-Maske. Den Sieg heimste allerdings der einstige DSDS-Gewinner Luca Hänni (28) ein, der sich unter hinter dem Schuhschnabel verbarg. Die Promiflash-Leser hat Luca definitiv überzeugt!

In der Promiflash Umfrage stimmten 1.420 Personen [Stand: 07. Mai 2022, 10:56 Uhr] über ihre Zufriedenheit mit dem diesjährigen Gewinner ab. Knapp 89 Prozent gaben an: "Ja, diese Maske war auch mein Favorit" – das entspricht 1.260 Votes. Nur 160 der abgegebenen Stimmen hätten sich einen anderen Sieger gewünscht.

Auch auf Twitter sind die User sich einig: "Luca wurde zwar früh erraten, aber er hat mit der Maske gespielt und stand nicht nur als er selbst auf der Bühne. Verdient gewonnen", oder: "Er steigerte sich enorm und war am Ende mit seiner emotionalen Stimme verdient der Sieger", kommentierten zwei User das Geschehen im Fernsehen.

Luca Hänni, "The Masked Singer" 2023

Der Schuhschnabel, "The Masked Singer"-Sieger

Der Schuhschnabel, "The Masked Singer"-Sieger

