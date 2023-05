Keine Fotos von Leano: Laura Maria Rypa schützt ihr Baby!

Sie trifft eine bewusste Entscheidung! Im Januar wurde die Influencerin Laura Maria Rypa (27) zum ersten Mal Mama. Der kleine Leano Romeo ist der ganze Stolz der gelernten Rechtsanwaltsfachangestellten und ihres Verlobten, DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (30). Gerne lassen die beiden ihre Fans an ihrem Familienglück teilhaben, allerdings mit Einschränkungen, wie die Düsseldorferin nun klarstellte: Laura will das Gesicht ihres Sohnes nicht in der Öffentlichkeit zeigen!

In ihrem neuesten Instagram-Post schwärmt die junge Mutter von ihrem Baby und beteuert, wie gerne sie den Wonneproppen voller Stolz präsentieren würde. Allerdings möchte sie ihrem Kleinen selbst überlassen, ob und wann er den Schritt in die Öffentlichkeit gehen will: "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gerne ich manchmal Leano zeigen würde, er ist einfach ein so schönes Kind. Aber ich schütze ihn und er soll irgendwann, wenn er selbst alt genug ist, darüber entscheiden, ob er sich zeigen möchte oder nicht."

Ihre Fans bekommen auf Social Media trotzdem viele Einblicke in das Leben der kleinen Familie. Auf den Fotos verstecken die jungen Eltern das Gesicht ihres Sohnes allerdings stets. In den Kommentaren unter dem Post bekommt die Influencerin viel Zuspruch für ihre Entscheidung, ihr Baby von den Augen der Öffentlichkeit fernzuhalten. Und auch der stolze Papa Pietro kommentierte den Post mit einem Herz: Es scheint ganz so, als wären sich die beiden einig darüber, was für Leano am besten ist!

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Baby Leano

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihr Sohn Leano Romeo im April 2023

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi

