Krönung: Prinz William und Kate gewähren private Einblicke

Sie teilen private Einblicke! Am Samstag war es endlich so weit und König Charles III. (74) wurde endlich offiziell zum Oberhaupt der britischen Monarchie gekrönt. Millionen Menschen verfolgten, wie dem Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) die Krone auf seinen Kopf gesetzt wurde. Auch vor Ort bewunderten zahlreiche Gäste das Geschehen in der Westminster Abbey – auch Charles' Sohn Prinz William (40) und dessen Frau Prinzessin Kate (41). Doch wie war der Tag für die beiden?

Bei Instagram teilt das Ehepaar jetzt einen kurzen Clip mit privaten Einblicken in ihren Tag. Zu Beginn sind ihr staunender Sohn Prinz Louis (5) und die aufgeregte Tochter Prinzessin Charlotte (8) zu sehen. Gemeinsam mit ihren Eltern begeben sich die beiden dann zum Auto. Darauf folgen tolle Aufnahmen der Royal-Family und ein Rückblick auf den vergangenen Tag. "Was. Für. Ein. Tag. Vielen Dank an alle, die ihn möglich gemacht haben", schreiben William und Kate neben den Beitrag.

Bei ihren Fans kommt dieses Video mehr als gut an! "Gebt dem Social-Media-Team eine Gehaltserhöhung! Das ist unglaublich. Die ganze Familie sah wunderschön aus!", schreibt ein begeisterter User unter dem Posting. "Heute waren alle super, die Kinder haben sich so gut benommen, der Prinz und die Prinzessin sahen umwerfend aus", kommentiert ein weiterer.

