Kurz und schmerzlos: So lief Prinz Harrys Krönungsauftritt

So kurz war Prinz Harrys (38) Aufenthalt in seiner alten Heimat! Am Samstag wurde König Charles III. (74) feierlich zum Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs gekrönt. Neben seinen Geschwistern und seinem ältesten Sohn war auch sein jüngster Nachwuchs bei dem Ereignis anwesend. Alle Augen waren auf den zweifachen Vater gerichtet, als dieser in der Westminster Abbey erschienen war und Platz nahm. Promiflash zeigt euch eine kleine Zusammenfassung von Harrys Krönungsauftritt!

