Herzliche Begrüßung: Prinz Harry trifft auf seine Tante Anne

So sieht Wiedersehensfreude aus! Heute war es endlich so weit: König Charles III. (74) wurde offiziell zum Regenten des Vereinigten Königreichs ernannt! Vor wenigen Stunden blickten weltweit die Menschen nach London, um das Geschehen in der Westminster Abbey zu verfolgen. Neben hochrangigen Gästen fand sich natürlich auch die Royal-Family in der Kirche ein. Dabei kam es zu einem herzerwärmenden Wiedersehen: Vor der Zeremonie begrüßte Prinz Harry (38) seine Tante Prinzessin Anne (72) breit grinsend!

Das zeigen die Bilder aus der Westminster Abbey: Gemeinsam mit Prinzessin Eugenie (33) und ihrem Ehemann Jack Brooksbank (37) nahm der 38-Jährige in der dritten Reihe Platz. Kurz darauf betrat Charles' Schwester die Kirche: Auf ihrem Weg durch die Kirche blieb Anne stehen, um ihren Neffen freundlich anzulächeln und zu begrüßen, woraufhin Harry mit einem breiten Lächeln antwortete.

Das freudige Wiedersehen scheint nach den jüngsten Schlagzeilen etwas überraschend: In einem Interview mit CBC deutete die 72-Jährige an, dass sie es für keine gute Idee hält, dass ihr Bruder die Monarchie verschlanken möchte – und fügte hinzu, dass der Vorschlag gemacht wurde, als es noch "ein paar Leute mehr" gab: "Nun, ich denke, das 'Verschlanken' der Monarchie wurde zu einer Zeit beschlossen, als noch ein paar Leute mehr da waren, um das zu rechtfertigen." Scheinbar nahm Harry seiner Tante die fiese Spitze gegen ihn und seine Frau Meghan (41) nicht übel...

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

Getty Images Prinz Harry während der Krönung von König Charles III.

Getty Images Prinzessin Anne im Mai 2023

