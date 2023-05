Luca Hänni war von seinem "Masked Singer"-Sieg überrascht!

Damit hat er wohl nicht gerechnet! Am Samstagabend fand das große Finale der achten Staffel von The Masked Singer statt. Dabei konnte der Schuhschnabel am meisten überzeugen und zum Schluss den Gewinnerpokal mit nach Hause nehmen. Unter dem aufwendigen blauen Kostüm versteckte sich kein anderer als DSDS-Gewinner Luca Hänni (28). Hat er den Sieg erwartet? Promiflash hat bei Luca nachgefragt!

"Nein, ich habe nicht ans Gewinnen gedacht. Mein Ziel war es, nicht als erster herauszufliegen", erklärt der 28-Jährige im Promiflash-Interview. "Dann ist es einfach von Woche zu Woche so gegangen und ab Show vier kam dann der Ehrgeiz auf. Wenn ich Shows mache, will ich sie auch gewinnen", meint er ehrlich. Trotzdem sei er superhappy, das Siegertreppchen erklimmt haben zu können: "Schlussendlich bin ich jetzt megafroh, aber es ist immer eine Achterbahn der Gefühle. Die Challenge ist, dass man sich da nicht zu viel Druck macht und so verbissen ist."

Und was hat dem Gesangstalent an der Show am meisten gefallen? "Mein Highlight war das Team, man hat sich da richtig angefreundet. Ich finde es bei solchen Produktionen super, wenn man sich da auch menschlich versteht und dann macht es auch richtig Spaß", verrät er gegenüber Promiflash.

