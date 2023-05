Luca Hännis Familie hat ihn sofort als Schuhschnabel erkannt

Hat er sich doch nicht so gut getarnt? Am Samstag war es endlich so weit – das große The Masked Singer-Finale stand an. Nachdem Melissa Khalaj (33) als Frotteefant und Patricia Kelly (53) als Mystica enttarnt worden waren, stand das letzte Battle an. Der Igel und der Schuhschnabel traten ein gegeneinander an. Letztendlich konnte der Schuhschnabel aber den Sieg einheimsen – und dahinter verbarg sich kein Geringerer als Luca Hänni (28). Für Lucas Familie war das allerdings keine Überraschung!

"Alle haben gesagt: 'Als du den ersten Schritt gemacht hast, haben wir dich erkannt'", verrät der einstige Let's Dance-Teilnehmer im Anschluss an seinen Sieg bei Red. Vor allem seine Mutter habe es sofort gewusst, plaudert er aus. Der Schweizer habe es kaum geheim halten können.

Doch nicht nur Lucas Familie war sich sicher, dass es sich bei dem Schuhschnabel um das Gesangstalent handelte. Auch sein früherer DSDS-Rivale Daniele Negroni (27) war sich von Anfang an sicher gewesen: "Bei 'The Masked Singer' ist mein Kollege dabei. Ich habe das erkannt – der Schuhschnabel ist definitiv Luca Hänni. Da bin ich mir 1000 Prozent sicher", hatte er gegenüber Promiflash verraten.

ProSieben/Willi Weber Luca Hänni, "The Masked Singer" 2023

ProSieben/Willi Weber Luca Hänni, "The Masked Singer" 2023

RTL / Stefan Gregorowius Daniele Negroni und Luca Hänni bei DSDS 2012

