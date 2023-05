Michael J. Fox meint: Er wird keine 80 Jahre alt werden

Er schaut wohl nicht sehr optimistisch in die Zukunft! Michael J. Fox konnte sich als Schauspieler einen großen Namen machen und wirkte beispielsweise in Filmen wie Zurück in die Zukunft mit. Doch am Höhepunkt seiner Karriere erfuhr der Film-Darsteller, dass er an Parkinson erkrankt war. Wegen seiner Erkrankung ist sich der heute 61-Jährige einer Sache fast schon sicher: Er meint, dass er nicht mehr allzu viele Jahre vor sich hat. Im Talk mit CBS Sunday Morning schildert der Filmheld: "Ich werde keine 80. [...] [Der Tod] klopft an der Tür. Ich will nicht lügen, es wird hart, immer härter. Jeden Tag ist es härter."

