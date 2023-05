Pete Davidson sprach bei Met Gala mit Ex Kim Kardashian!

Sie scheinen sich noch gut zu verstehen! Kim Kardashian (42) und Pete Davidson (29) hatten nach ihrer neunmonatigen Beziehung im August vergangenen Jahres ihr Liebes-Aus verkündet. Vor wenigen Tagen trafen die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Komiker bei der Met Gala aufeinander. Die zwei sprachen sogar miteinander – und vor allem Pete soll sich dabei von seiner besten Seite gezeigt zu haben!

Das verrät nun ein Insider gegenüber Entertainment Tonight. Die Unterhaltung der beiden sei "völlig in Ordnung" gewesen – der 29-Jährige hätte ganz normal mit seiner Ex geplaudert und sich dabei wie ein "Gentleman" verhalten. "Sie respektieren sich beide wirklich und es gibt kein böses Blut", meint der Informant und fügt hinzu: "Er weiß, dass Kim Spaß haben wollte, als sie miteinander ausgingen, und das war für ihn völlig in Ordnung. Er hat auch ihre gemeinsame Zeit genossen."

Kim ist derzeit Single – bei ihrem Ex-Freund sieht das aber anders aus. Der Saturday Night Live-Star ist seit einigen Monaten mit Chase Sui Wonders (27) zusammen. Die zwei hatten sich bei den Dreharbeiten zu dem Horror-Comedy-Streifen "Bodies, Bodies, Bodies" kennengelernt. "Sie ist einfach die Beste. Sie ist die beste Schauspielerin. Sie rockt einfach. Sie macht so viele coole Sachen", schwärmte Pete kürzlich im Interview mit dem Magazin.

Getty Images Pete Davidson bei der Met Gala 2023

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2023 in New York

Getty Images Pete Davidson und Chase Sui Wonders, Februar 2023

