Pete Davidson macht keine Witze über Kim Kardashian bei SNL!

Pete Davidson (29) vermeidet Witze über seine Ex-Freundin! Nach Kim Kardashians (42) turbulenter Trennung von Kanye West (45) fand die TV-Bekanntheit in dem Komiker ihre neue Liebe. Die Romanze begann, als die Vierfachmama als Gastgeberin bei "Saturday Night Live" auftrat. In der US-amerikanischen Comedy-Show küssten sie sich während eines Sketches – der Beginn einer neunmonatigen Liebesgeschichte. Doch die Beziehung hielt dem stressigen Alltag der Unternehmerin wohl nicht stand. Während der Schauspieler sich auf seine Rückkehr zur Show vorbereitet, verrät ein Insider nun: Pete will keine Witze über Kim machen!

Eine Quelle berichtet Page Six, dass die Beziehung "in seinem Stand-up nicht erwähnt wird". Der Grund dafür sei, dass die beiden Ex-Partner sich bei ihrer Trennung im August 2022 darauf geeinigt haben sollen "alles hinter sich zu lassen" und "weiterzumachen". Daher plane Pete bei seinem ersten Auftritt am 6. Mai 2023 "ein Gentleman zu sein" und auf Sticheleien gegen Kim verzichten. Ob dafür andere Verflossene erwähnt werden, bleibt abzuwarten.

Der Komiker hatte im vergangenen Monat bereits erklärt, dass er das allgemeine Interesse an seinem Liebesleben nicht gutheißen könne. "In zwölf Jahren habe ich vielleicht zehn Leute gedatet, ich finde das nicht komisch. Aber die Leute sehen das so, es ist sehr interessant für sie", hatte er über seinen Ruf als Frauenheld geäußert.

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian in Washington 2022

Getty Images Kim Kardashian im Januar 2020

Getty Images Pete Davidson, Comedian

