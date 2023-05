Süß! Aurora Ramazzotti mit Baby Cesare in Mailand unterwegs

Sie genießt ihren Mama-Alltag! Aurora Ramazzotti (26) und ihr Partner Goffredo Cerzo hatten Ende März ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßt: Einen kleinen Jungen namens Cesare. Die Tochter von Michelle Hunziker (46) und Eros Ramazzotti (59) könnte wohl nicht glücklicher sein und teilt immer wieder niedliche Schnappschüsse ihres Sohnemanns im Netz. Nun war Aurora mit Baby Cesare auf einem kleinen Mama-Sohn-Ausflug in der Stadt!

Paparazzi lichteten die 26-Jährige am Samstagmittag in ihrer Heimatstadt Mailand ab. Dabei hielt sie ihren Schatz in einer grauen Babytrage vor der Brust und streichelte ihm immer wieder ganz behutsam über das Köpfchen. Auch ein paar Selfies machte sie mit ihrem Sohnemann. Für ihren Shopping-Trip wählte die Neu-Mama ein lässiges Outfit: Zu einem schwarzen Oberteil kombinierte die Beauty eine dunkle Jeans. Ihren Look rundete sie mit einer Kappe, einer Sonnenbrille und einer weißen Handtasche des Luxus-Labels Balenciaga ab.

Nur wenige Wochen nach ihrer Geburt scheint sich Aurora total wohlzufühlen – auch mit ihrem After-Baby-Body ist sie offenbar superhappy. Früher hätte sie ein eher schwieriges Verhältnis zu ihrem Körper gehabt. "Heute läuft die Beziehung gut, heute spiele ich nicht mehr damit, mein Spiegelbild zu meiden, heute verbringe ich so viel Zeit damit, es zu beobachten", hatte sie vor kurzem unter einen Instagram-Schnappschuss geschrieben, auf dem sie ungeschminkt in einem Bikini posierte.

MEGA Aurora Ramazzotti mit ihrem Sohn Cesare in Mailand im Mai 2023

Machete / MEGA Aurora Ramazzotti mit ihrem Sohn Cesare in Mailand im Mai 2023

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti

