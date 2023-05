Das waren die Highlights von König Charles' Krönungskonzert!

König Charles' (74) Krönungskonzert wird wohl unvergessen bleiben. Am Samstag fand in der Londoner Westminster Abbey ein historischer Moment statt: die Krönung von Charles III.. Und um das zu feiern, wurde für den nächsten Tag ein großes Konzert organisiert – dabei folgte ein Highlight dem anderen. Auf der Bühne performten Superstars wie Katy Perry (38) und Lionel Richie (73) ihre Hits. Für Emotionen sorgte aber vor allem Prinz William (40). Er hielt eine ergreifende Lobrede auf seinen Vater: "Papa, wir sind alle so stolz auf dich!"

