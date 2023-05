Shakira spielt in Billboard-Rede auf ihren untreuen Ex an!

Sie äußert sich ehrlich! Shakira (46) konnte sich als Sängerin einen großen Namen machen und erreichte schon so einige Meilensteine. Vor allem viele Musikerinnen aus dem spanischsprachigen Raum erachten die "She Wolf"-Interpretin als Vorbild. Unter anderem deshalb wurde die Latina nun im Rahmen der Billboard-Gala Latin Women In Music als "Woman of the Year" ausgezeichnet. Die Performerin zeigte sich während ihrer Dankesrede offen: Das hat Shakira über ihre vergangenen Beziehungen zu sagen!

Das Publikum hörte gebannt zu, als die "Loca"-Interpretin etwas zu sagen hatte. In ihrer Billboard-Rede äußerte sie: "Es macht keinen Unterschied, ob jemand anderes dir treu ist oder nicht. Was wirklich zählt, ist, ob du selbst weiterhin treu zu dir bist oder nicht." Für viele Fans ist der direkte Bezug zu Shakiras jüngst zerbrochener Ehe mit dem Fußballer Gerard Piqué (36) offensichtlich. Die 46-Jährige ergänzte, als sie auf der Bühne stand: "Als ich mich am meisten verloren fühlte, war es die Musik, die mich zurück auf den Pfad zu mir selbst brachte."

Ob sie damit auch auf den Disstrack gegen Gerard anspielt? Anfang des Jahres hatte die Latin-Pop-Ikone einen Song veröffentlicht, in welchem sie mit dem Profi-Kicker abrechnet. Dieser soll sie mit einer jüngeren Frau betrogen haben – im vergangenen Sommer hatte sich das Paar getrennt.

Anzeige

Getty Images Shakira, Latin-Pop-Ikone

Anzeige

Getty Images Shakira im Jahr 2019

Anzeige

Getty Images Gerard Piqué und Shakira im Jahr 2014

Anzeige

Wundert es euch, dass sich Shakira in ihrer Rede über ihre Ex-Beziehungen äußert? Ja, irgendwie schon... Nein, ehrlich gesagt nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de